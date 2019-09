Haagse muziek en Sampa The Great in De Nieuwe Van Nierop

Drie dagen feest tijdens opening Hindoetempel

Zaterdag is in de Laakhavens aan de Eerste van der Kunstraat de tweede grote Hindoetempel officieel geopend door wethouder Kavita Parbhudayal. De wethouder hield een speecht in het gebouw.

De tempel is volledig gefinancierd met geld vanuit de eigen gemeenschap. Het nieuwe gebouw kost 1,6 miljoen euro. De eerste tempel in deze straat – die al een tijdje af is – is de Sikh-tempel van de religieuze organisatie Gurdwara Siri Guru Singh Sabah. De derde tempel die op deze plek komt, is van de Hare Krishna Hare Rama.

Naast diensten op zondag zal het pand ook dienen als ontmoetingsplek.

Foto’s: Samen voor Laak