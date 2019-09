Haagse muziek en Sampa The Great in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer een top 3 vol Haagse muziek en Sampa The Great (foto).

Je hoort op Den Haag FM geregeld Haagse muziek, zoals in het Haags Kwartiertje in de vernieuwde middagshow van Thomas Hekker (doordeweeks 15-18) en vanavond ligt de focus natuurlijk op nieuwe muziek uit onze eigen stad; van Aap Noot Mies, Goldband tot St. Stolaire. Daarnaast leggen we onze oren te luister aan de andere kant van de wereld; rapper Sampa the Great woont in Australië, maar op haar verse album ‘The Return’ trekt ze naar Zambia om haar roots te eren.

Meer releases zijn er van Emeli Sandé, Green Day, Pip Blom, Sam Fender, Pixies, Belle & Sebastian, Charli XCX, The Who en het gelegenheidstrio Ariana Grande, Lana Del Rey en Miley Cyrus. Tevens hoor je een track van de deze week overleden singer-songwriter Daniel Johnston.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).