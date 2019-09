Winactie: win kaarten voor Kovacs op zondag 22 september in het PAARD

Hagenaar (17) verstopt vuurwapen op toilet

Een 17-jarige jongen uit Den Haag en een 19-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn zaterdag in Gelderland aangehouden na een toiletbezoek. De bewoner bij wie zij naar de wc zijn geweest, vond een vuurwapen in de prullenbak in zijn toilet.

Het tweetal was kort daarvoor betrokken bij een incident met een auto die in het Gelderse Heerde tegen een woning was gereden. De bestuurder van de auto, een 18-jarige man uit Dordrecht, werd direct na het incident aangehouden.

De Haagse jongen en de vrouw uit Zwijndrecht zijn na de aanrijding bij een buurtbewoner naar het toilet gegaan en hebben daar het vuurwapen verstopt. Hierop zijn zij aangehouden voor vuurwapenbezit. Alle drie de verdachten zitten nog vast. De politie onderzoekt de zaak.