Indrukwekkende knuffelregen in De Kuip

Een indrukwekkende knuffelregen in De Kuip zondagmiddag. Net als drie jaar geleden zijn tijdens de eredivisiewedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag duizenden knuffels in een vak met ernstig zieken kinderen gegooid. In de twaalfde minuut kregen de patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam de knuffels over hun heen.

Meer dan 30.000 knuffels werden er in aanloop naar de wedstrijd ingezameld. Er mochten vanwege veiligheidsredenen maximaal drie- tot vierduizend pluche beesten van de tribunes af gegooid worden. De overige knuffels krijgen een tweede leven. Zo hebben ADO-supportersgroepen FCDH, Haagsche Blouf en Fansupport de actie ‘adopteer een knuffelbeer voor 1 euro’ bedacht. Daarmee wordt geld ingezameld voor het Sophia Kinderziekenhuis.

https://twitter.com/JimvanderDeijl/status/1173216523541975041

https://twitter.com/ADODenHaag/status/1173218753221484549

https://twitter.com/Feyenoord/status/1173217397018439681

Drie jaar geleden hielden fans van ADO voor het eerst een knuffelactie. Het zorgde destijds voor een kippenvelmoment in De Kuip.

VIDEO – Knuffelregen