Namen historische kranen in Laakhavens onthuld

De twee monumentale kranen aan de Calandkade en Neherkade zijn vernoemd naar hun oude baas. De historische kranen hebben de namen Fabriton en Verhulst gekregen; naar hun oude eigenaars.

Wethouder Robert van Asten: “We zijn heel blij dat we deze zeldzame kranen hebben kunnen behouden voor de stad. De portaalkranen zijn een toonbeeld van de historische industriële bedrijvigheid van de vorige eeuw in de Laakhavens, toen deze plek nog in gebruik was voor de overslag van goederen en bouwmaterialen. De opgeknapte monumentale kranen Fabriton en Verhulst zijn nu een mooie laatste herinnering aan die bedrijvigheid.”

De portaalkranen aan de Calandkade en de Neherkade in de Laakhavens zijn sinds 2000 niet meer in gebruik. Nadat de Stichting Haags Industrieel Erfgoed aan de bel had getrokken over de zorgelijke technische staat van de kranen heeft de gemeente de kranen gekocht. In 2018 zijn de kranen uitgeroepen tot gemeentelijk monument vanwege hun architectuurhistorische waarde en als voorbeeld van industrieel erfgoed uit de jaren zestig. Als de twee laatste oorspronkelijke kranen aan de Laakhavens zijn ze tevens van zeldzame betekenis.

Foto: Rob Kemperman / Den Haag FM.