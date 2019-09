Verkeersmaatregelen tijdens Prinsjesdag

Namen historische kranen in Laakhavens onthuld

Dinsdag is het zover; Prinsjesdag 2019. Op de 3e dinsdag van september begint het parlementaire jaar. Het koninklijk paar rijdt met de Glazen Koets naar de Ridderzaal. Daar spreekt de koning de troonrede uit met de belangrijkste plannen van de regering voor het komend jaar. Om dat goed te laten verlopen neemt de gemeente verkeersmaatregelen.

De rijroute van de Glazen Koets naar de Ridderzaal loopt via het Noordeinde, Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout, Tournooiveld, Korte Vijverberg naar het Binnenhof. Deze route is tussen 12.45 uur en 14.30 uur aan beide kanten afgezet. Voetgangers kunnen de route oversteken bij de vlaggen tot 11.30 uur. Van 11.30 uur tot 14.30 uur zijn de oversteekplaatsen voor voetgangers afgesloten. De gemeente plaatst hekken bij de straten die voor Prinsjesdag afgesloten worden. Vanwege de afgesloten straten rijden sommige trams (1, 15, 16 en 17) en bussen (22, 24 en 28) tijdelijk een aangepaste route. Tussen 9.00 en 18.00 vervallen er diverse haltes.

De gemeente waarschuwt bezoekers om geen geen rugzak of grote tas mee te nemen. “Voor een veilig verloop van Prinsjesdag kan de politie uw tas controleren. Wie een rugzak meeneemt, kan er langer over doen om langs controles te komen. Neem liever een plastic of linnen tasje mee.”