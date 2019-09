Winactie: win kaarten voor Kovacs op zondag 22 september in het PAARD

Den Haag FM geeft deze week 2 x 2 kaarten weg voor Kovacs op zondag 22 september in het PAARD. Wil jij kans maken op gratis kaarten, luister dan deze week naar de Den Haag FM middagshow met Thomas Hekker. Zodra hij een oproep doet kun je bellen naar de Den Haag FM studio, dus houd je radio deze week op werkdagen tussen 15:00 en 18:00 extra goed in de gaten.

Sharon Kovacs kwam in 2014 met haar eerste single ‘My Love’, die inmiddels al meer dan 37 miljoen views heeft op YouTube. Nog datzelfde jaar speelde ze al op grote festivals als North Sea Jazz en Lowlands.

Een jaar later kwam het debuutalbum ‘Shades of Black’, die in 36 landen in de hitlijsten stond. Dit album kwam in zowel Duitsland als Nederland op nummer 1. Voor het tweede album ‘Cheap Smell’ werkte zij samen met de bekende producer Liam Howe, die ook muziek produceerde voor Lana Del Rey en Adele.