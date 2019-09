‘Agenten politiebureau Hoefkade overgeplaatst’

‘Enkele rotte appels’ van politiebureau Hoefkade zijn overgeplaatst naar andere politiebureaus. Dat vertelt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) tegen mediapartner Omroep West. Afgelopen week kwam naar buiten dat de werksfeer op het bureau al lange tijd verziekt is. De politietop neemt nu maatregelen om de misstanden tegen te gaan.

In het team zou buitenproportioneel geweld, discriminatie en een slechte onderlinge verstandhouding aan de orde zijn. De eerste meldingen kwamen meer dan een jaar geleden. De negatieve verhalen over bureau Hoefkade hebben volgens Struijs de politie in heel Nederland geraakt. “Uit het hele land horen we dat agenten aangesproken worden over wat er hier is gebeurd. En het enige wat we kunnen blijven herhalen is dat het een kleine club mensen is die zich hier schuldig aan maakt. Het is een fors incident, dat kunnen we niet ontkennen. Maar de politie doet zo veel goed elke dag. We vertellen onze mensen dat ze zich hier aan vast moeten houden. Dat we blijven helpen waar we kunnen.”