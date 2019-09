Feest voor Haagse senioren; Boodschappen Begeleidingsdienst gaat door

De Boodschappen Begeleidingsdienst kan door een nieuwe subsidie doorgaan met hun activiteiten. De dienst helpt Haagse ouderen met het doen van boodschappen, maar organiseert ook leuke activiteiten en uitjes voor ze.

“Wij zijn opgericht met als doel om eenzaamheid te bestrijden”, zegt directeur van de BBD Harry Wassenaar. “Maar het idee van de activiteiten hier was een pilot dat eindigde in 2018. Toen was er nog geen antwoord op de vraag hoe het nu verder moest, we kregen geen geld van de gemeente meer en dat hebben we nodig om te kunnen blijven bestaan.”

Janice Roopram, raadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, is blij dat de dienst gered is. “Harry van de BBD had om een subsidie gevraagd, en toen ik hoorde dat die afgewezen was, heb ik direct schriftelijke vragen aan het Haagse stadsbestuur gesteld”, zegt ze. “En gelukkig zijn die positief beantwoord. De BBD gaat weer subsidie ontvangen. Doordat deze mensen hier zo kunnen samenkomen is het hartstikke belangrijk dat de BBD blijft bestaan.”