Formule 1-demo in Den Haag stap dichterbij

Het stadsbestuur gaat contact opnemen met Red Bull om te kijken of een Formule-1 demonstratie in Den Haag mogelijk is. Dat schrijft het stadsbestuur in reactie op vragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Ook gaat gekeken worden of een Formule E-Demo tot de mogelijkheden behoort; raceauto’s met een elektromotor.

Volgend jaar is de Grand Prix Formule 1 van Nederland in Zandvoort, dat was reden voor raadsleden Sluijs en Zeller van Hart voor Den Haag/Groep de Mos om de vragen te stellen. “De Formule-1 demo’s zijn echt topsport evenementen van formaat met vaak wel 100.000 bezoekers. Naast enorm veel plezier levert het ook keiharde euro’s op voor de Haagse middenstand. Start dus die motoren en op naar Den Haag!”

De twee raadsleden hadden eerder al bedacht dat met een Formule 1-demo de Rotterdamsebaan geopend kon worden, het stadsbestuur was het daar niet mee eens.