Kinderen beleven eigen Prinsjesdag in Koninklijke Schouwburg

Niet alleen voor volwassenen is het dinsdag Prinsjesdag; ook voor kinderen is er een programma opgezet. Zo opent de Koninklijke Schouwburg haar deuren voor onder meer de Kindertroonrede, Prinsjesdagspelletjes en een programma vol theater. “De Kindertroonrede gaat onder meer over onderwijs, kinderen vinden het goed zoals het nu is,” vertelde Dimphna van Kempen van HNTjong in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “De tekst van de Kindertroonrede is ook al aangeboden aan minister Wopke Hoekstra.”

Samen met ProDemos laat Het Nationale Theater kinderen nadenken over de toekomst van het land. Leerlingen van zes basisscholen presenteren hun ideeën en wensen voor Nederland in de vijfde Kindertroonrede. De rede wordt dit jaar niet geopend door een volwassene, maar door de 15-jarige klimaatactiviste Rosa Anders. Daarbij zal de Kindertroonrede afgewisseld worden met scenes van jongeren, een bezoek van ProDemos en muziek van The Residents van Het Residentie Orkest.

In Theater Dakota is er het ‘Atelier Prinsjesdag’, een workshop waarbij de kinderen van 7 tot 10 jaar oud met koffertjes geld op onderzoek uit gaan naar hoe je dat geld het beste kunt verdelen. Aan het einde van de dag is er een voorstelling voor familie en andere liefhebbers.

Foto: Theater en Filmhuis Dakota.