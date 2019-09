Opnieuw geen Ajax-fans tijdens ADO Den Haag – Ajax

Burgemeester Pauline Krikke heeft verboden dat er Ajax-supporters aanwezig zijn tijdens de wedstrijd ADO Den Haag – Ajax. Over drie weken is de wedstrijd.

Volgens de burgemeester is er nog steeds een ‘gespannen verhouding’ tussen de fans van beide clubs, wat een ‘te groot risico op incidenten oplevert’. In overleg met de club wordt bekeken of de maatregel kan worden aangepast, dat kan nu nog niet volgens de burgemeester.

Overigens zijn er al sinds 2006 geen fans uit Amsterdam welkom bij wedstrijden in Den Haag. Eerder besloot burgemeester Krikke al dat ook de wedstrijd tussen AZ en Ajax niet in Den Haag kan worden gespeeld.