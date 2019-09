Overwegend droge Prinsjesdag verwacht

Een jas mag mee, maar de winterjas mag in de kast blijven hangen dinsdag tijdens Prinsjesdag. Wie langs de rijroute van de Glazen Koets wil staan hoeft zich weinig zorgen te maken over slecht weer. Er is kans op een drupje regen, maar voor de rest is het meest droog.

De wind is matig tot vrij krachtig. De dames met de hoedjes moeten dus zorgen dat die goed vastzitten. Het wordt ongeveer 17 graden. De warmste Prinsjesdag was in 1961: het werd toen 28,7 graden. Het koudst was het op Prinsjesdag in 1994. Het regende toen vrijwel de hele dag en het werd niet warmer dan 11,8 graden.

Foto: Richard Mulde. / 2018.