Traumahelikopter opgeroepen voor mishandelde man

De traumahelikopter heeft maandagmiddag medische hulp moeten verlenen aan een man die mishandeld is. Rond vier uur ging het fout op de Willem de Zwijgerlaan. Na de mishandeling is de man naar een woning aan de Blois van Treslongstraat gegaan en is daar onwel geworden.

Meerdere ambulances en de traumahelikopter werden opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft een plaats delict afgezet en doet onderzoek. Het is onbekend of er aanhoudingen zijn gedaan.