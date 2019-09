Woede om uitspraak raadslid Van Doorn: ‘Knuffels ADO alleen voor blanke zieke kindertjes’

Gemeenteraadslid Arnoud van Doorn heeft zich de woede van Twittergebruikers op de hals gehaald. Na de actie van ADO-supporters om knuffels te doneren aan zieke kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis twitterde de volksvertegenwoordiger: ‘Leuk. Maar #ADO en #Feijenoord supporters kennende alleen voor blank zieke kindertjes.’

Van Doorn kreeg snel veel reacties op zijn Tweet over de knuffelactie van de ADO-supporters. “Een griezelige zieke gefrustreerde man”, noemde ras-Hagenees Henk Bres het gemeenteraadslid van de islamitische Partij voor de Eenheid in een reactie. Van Doorn besefte zelf blijkbaar ook dat hij een grens was overschreden, want maandagmorgen verwijderde hij de bewuste Tweet.

Arnoud van Doorn was niet bereikbaar voor commentaar.

Foto: Gemeente Den Haag.