Blijdschap bij Haagse politiek om Troonrede

Meer in

De Haagse politiek reageert positief op de Troonrede van dinsdagmiddag. Wethouder Robert van Asten is blij met een investeringsimpuls en Hart voor Den Haag/Groep de Mos-fractievoorzitter Arjen Dubbelaar is blij met extra geld voor jeugdzorg.

De wethouder reageert via Twitter op de begroting van de regering. “Den Haag kan niet wachten! Het is goed nieuws dat het Rijk wil investeren in woningen, wegen en spoor. Samen met het Rijk kunnen Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht ervoor zorgen dat de groeiende stad leefbaar en bereikbaar blijft.”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos-fractievoorzitter Arjen Dubbelaar is vooral blij met extra geld voor jeugdzorg. “Den Haag heeft keihard geld nodig om de jeugdzorg op orde te helpen.” Dubbelaar verwacht overigens niet dat het geld morgen al op de gemeentelijke bankrekening staat. “Men wil iets, dat wordt dan aangekondigd. De uitwerking moet echter dan nog komen.”

Luister hier naar het interview met Arjen Dubbelaar Den Haag FM.