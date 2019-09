Dode steekpartij Turks-Islamitische stichting is 44-jarige Hagenaar

De aanleiding voor de steekpartij in een Turks-Islamitische stichting ligt in de relationele sfeer. Dat meldt de politie. Bij de steekpartij in de Paardenbergstraat viel een dode en een gewonde. De dader sloeg op de vlucht. De politie laat verder weten dat de identiteit van de verdachte bekend is. De recherche is een zoektocht naar hem gestart.

Bij de steekpartij kwam een 44-jarige Hagenaar om het leven. Een 36-jarige man raakte gewond. De verdachte stak de twee personen neer in een wijkcentrum. Daar zou een uitvaart moeten plaatsvinden. Die gaat niet door.

Bestuur en leden van Turks Islamitisch Cultureel Stichting betreuren de voorval, laten ze in een persbericht weten. “Zoals het motto van Turks Islamitisch Cultureel Stichting het voorlegt is de gebeurtenis onacceptabel en past ook niet binnen de normen en waarden. Daarom zal de Stichting dan ook alle medewerking verlenen aan de hulpverleners en autoriteiten om de vervolging bij te steunen.”

Foto: Den Haag FM.