Eerste Oranjefans voor paleis Noordeinde

De eerst Oranjefans hebben zich dinsdagmorgen in alle vroegte bij Paleis Noordeinde verzameld. Vanaf het paleis gaan koning Willem-Alexander en koningin Máxima vanmiddag met de Glazen Koets naar het Binnenhof.

De eerste fans verzamelen zich om een goede plek te hebben. Later vandaag is ook nog de traditionele balkonscène.

Neem geen rugzak mee de stad in als je naar Prinsjesdag gaat, waarschuwt de politie. Je doet er dan langer over om langs de controles te komen. Doe je spullen in een linnen of plastic tasje, zo adviseert de politie.