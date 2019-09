LIVE: Volg hier Prinsjesdag 2019

Het is vandaag Prinsjesdag. De hele dag zal in het teken staan van de Glazen Koets, het voorlezen van de troonrede in de Ridderzaal en natuurlijk de welbekende balkonscène. We houden je de hele dag op de hoogte in dit liveblog.

15.00 – Op andere plekken zijn de opruimwerkzaamheden al in volle gang.

De Balkonscene aan het Noordeinde is al even voorbij. Het opruimen is gestart. O.a. worden de touwen uit de tramrails gehaald en hekken weggehaald.

14.57 – Inmiddels is de minister aangekomen in de Tweede Kamer. Hier biedt hij de miljoenennota aan de Tweede Kamer aan. Eerst worden nog uitgebreid foto’s gemaakt.

14.37 – Wil je de hele troonrede lezen? Dat kan hier.

14.00 – En nog een paar hoedjes!

13.42 – Koning Willem-Alexander heeft zijn Troonrede afgesloten. Hij gaat nu met de Glazen Koets terug naar Paleis Noordeinde. Straks volgt de traditionele balkonscène.

13.40 – De vooruitzichten voor volgend jaar zijn goed, maar het kabinet geeft alvast een winstwaarschuwing af. “Nederland komt in een fase van een gematigder economische groei.”

Dat zei koning Willem-Alexander zojuist in de Ridderzaal. De koning leest voor de zevende keer de Troonrede, de tweede van het kabinet-Rutte III.

13.20 – En aankomst bij de Ridderzaal. De Koning is begonnen met het voorlezen van de Troonrede. De Koning verwijst in de eerst alinea naar operatie Market Garden. Precies 75 jaar geleden vandaag. “Wat fijn dat we leven in een land waar vrijheid gewaarborgd is’.

13.13 – Langs de route is het wachten op de komst van de koets.

13.00 – Nog even in de herhaling…

13.03 uur – Koning Willem-Alexander (met baard) en Koningin Maxima zijn de met de tocht naar het Binnenhof begonnen. Wel drie minuten te laat. Nog even een overzicht.

13.00 uur

De voorzitter van de Eerste Kamer opent de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

13.00-13.15 uur

Vanaf het vertrek van de stoet tot de aankomst bij de Ridderzaal wordt er elke minuut een saluutschot afgevuurd door de batterij 11e Afdeling Rijdende Artillerie (Gele Rijders) op het Malieveld.

13.15 uur

De Koninklijke stoet komt aan bij de Ridderzaal. Aansluitend spreekt de Koning de Troonrede uit. Bij de Troonrede zijn leden van het Koninklijk Huis, het Kabinet en andere genodigden aanwezig. Zij zitten in de Ridderzaal volgens een vaste indeling.

12.47 – We vroegen een uurtje geleden of het publiek er al klaar voor is.

12.44 – We tellen af. Over enkele ogenblikken vertrekt de koets van de Koninklijke Stallen naar het Paleis Noordeinde. Daar stappen de koning en koningin in en vervolgens naar het Binnenhof te gaan.

12.40 – Geen vlaggetje mee? Deze dames delen ze uit.

11.52 – De hulpdiensten zijn in opperste staat van paraatheid.

Zojuist bracht korpschef Erik Akerboom een bezoek aan de Yp. Vanuit deze locatie worden onze politiemaatregelen voor Prinsjesdag gecoördineerd. Dit doen wij samen met onze veiligheidspartners en zo zorgen wij voor een feestelijk, waardig en veilig verloop

11:49 – Inmiddels zijn de feestelijkheden begonnen.

11.47 – Het programma voor vanmiddag

12.45 – Glazen Koets rijdt van de Koninklijke Stallen naar Paleis Noordeinde

13.00 – Vertrek rijtoer koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof

13.15 – Troonrede Ridderzaal

13.50 – Glazen Koets vertrekt vanaf het Binnenhof richting Paleis Noordeinde

14.00 – Balkonscène Paleis Noordeinde

11.07 – Burgemeester Pauline Krikke is er klaar voor.

11.00 – De eerst Oranjefans hebben zich dinsdagmorgen in alle vroegte bij Paleis Noordeinde verzameld. Vanaf het paleis gaan koning Willem-Alexander en koningin Máxima vanmiddag met de Glazen Koets naar het Binnenhof.

De eerste fans verzamelen zich om een goede plek te hebben. Later vandaag is ook nog de traditionele balkonscène.

Neem geen rugzak mee de stad in als je naar Prinsjesdag gaat, waarschuwt de politie. Je doet er dan langer over om langs de controles te komen. Doe je spullen in een linnen of plastic tasje, zo adviseert de politie.