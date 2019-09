Mishandelde man Willem de Zwijgerlaan overleden

Een 71-jarige Hagenaar is overleden na een mishandeling maandagmiddag op de Willem de Zwijgerlaan. Dat bevestigt de politie aan mediapartner Omroep West. Hij is in het ziekenhuis overleden.

Rond vier uur maandagmiddag ging het fout op de Willem de Zwijgerlaan. Na de mishandeling is de man naar een woning aan de Blois van Treslongstraat gegaan en is daar onwel geworden. De politie heeft nog niemand aangehouden. Ook is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de plek van de mishandeling is uitgebreid onderzoek verricht.