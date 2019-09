Onlosmakelijk verbonden: Hoedjes en Prinsjesdag

Hoedjes en Prinsjesdag zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Zonder zou Prinsjesdag toch niet hetzelfde zijn. Toch was het dragen van een hoofddeksel niet vanzelfsprekend.

Erica Terpstra startte de traditie in 1977 toen ze als jong Kamerlid voor de VVD haar eerste Prinsjesdag meemaakte. Als Leidse met haar wortels in de corporale studentenwereld was ze gewend aan het dragen van hoeden. Die bewuste derde dinsdag waren er nog weinig hoofden bedekt, inmiddels is het hoedje onlosmakelijk verbonden met deze dag.

Hoewel de hoeden exclusief aan de vrouwen lijken voorbehouden maken de mannen de laatste jaren een eigen statement met de schoenen. Dus hou je ogen niet alleen gericht op de hoofden, kijk ook naar de voeten.