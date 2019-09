Roep om verkeersmaatregelen: 80 op snelweg, diesels de stad uit

Een aantal partijen in de gemeenteraad willen dat de maximale snelheid op snelwegen in Den Haag omlaag gaat naar 80 kilometer per uur. Ook moeten de milieuzones worden vergroot door dieselauto’s ouder dan vijftien jaar te weren uit het centrum van de stad. “Ongeveer drie kilometer rondom het Prins Clausplein zou dan 80 kilometer per uur gereden worden”, vertelt raadslid Maarten de Vuyst van GroenLinks op Den Haag FM

“De luchtkwaliteit in Den Haag moet beter en we willen kijken wat we er als stad zelf aan kunnen doen in plaats van er alleen op landelijk niveau naar kijken.” Samen met de partijen D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP wil hij als onderdeel van het opschonen van de lucht in Den Haag ook oude dieselauto’s uit de stad gaan weren. Diesels van vijftien jaar of ouder (euroklasse 1 tot en met 3) mogen dan de stad niet meer in.

PAS

De Raad van State stelde in haar uitspraak van Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat projecten niet door kunnen gaan wanneer zij tot meer stikstofuitstoot leiden rondom kwetsbare natuurgebieden. Dit heeft gevolgen voor de landbouwsector, maar ook voor het doorgaan van Haagse bouwprojecten.

De partijen hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De maatregelen zouden nodig zijn om de stikstofuitstoot in Den Haag te verlagen zodat onder andere woningbouwprojecten doorgang kunnen vinden. De plannen voor nieuwe woningen staan nu op losse schroeven.

Foto: Darpan van Kuik