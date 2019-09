Talkshow Spuigasten over Prinsjesdag, toerisme en lachgas

In de Prinsjesdag-editie van de Haagse politieke talkshow Spuigasten ontvangen presentatoren Ivar Lingen en Julia Broos onder meer minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport. Wat komt er allemaal kijken bij de voorbereiding voor Prinsjesdag? Heeft de minister ook een paar zinnen in de Troonrede gekregen?

Met Kim Schofaerts (voorzitter MKB Den Haag) en Jan Kokje (voorzitter NVM Haaglanden) bespreken zij de begrotingsplannen van het kabinet en Den Haag. Wat betekenen de plannen voor de stad? Wat is er nodig om de economie en de woningmarkt goed te laten functioneren?

Prinsjesdag trekt veel dagjesmensen en toeristen naar de stad. Hoe profiteert de stad van het toerisme en hoe zorgen we ervoor dat er in Den Haag geen ‘Amsterdamse toestanden’ ontstaan? De raadsleden Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos en Peter Bos van de Haagse Stadspartij geven hun mening.

Verbod op lachgas

Fractievoorzitter Daniëlle Koster van het CDA in Den Haag gaat in debat met een lachgasverkoper over de vraag of lachgas wel of niet verboden moet worden.

Uiteraard zijn columnist Marcel Verreck en huisband Food Fridge Money Box ook van de partij.

Kom naar Centrale Bibliotheek of kijk mee via Den Haag TV

De talkshow Spuigasten van Debatmeester en AD Haagsche Courant is dinsdag 17 september van 18.00 tot 19.00 uur in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom. Toegang, drankjes en hapjes zijn gratis. Het programma is ook te volgen via Den Haag TV.