Dode en gewonde bij steekpartij op terrein Turks-islamitische stichting

Bij een steekpartij in de Paardenbergstraat is vanmorgen even na 10 uur een dode gevallen. Een andere raakte gewond. Dat meldt de politie. In de straat zit een Turks-islamitische stichting. Er is een verdachte gevlucht.

De hulpverlening werd na de steekpartij direct opgestart. Ambulances en politie zijn ter plaatse. Ook een traumahelikopter is opgeroepen. De verdachte is een van man circa 50 jaar oud. Hij is kaal, heeft zwart gezichtshaar. Verdere kenmerken zijn niet bekend.

Foto: Den Haag FM.