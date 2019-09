Willie Wartaal trapt campagne BiebFavoriet af

Bibliotheek Den Haag heeft een nieuwe website. Om dat met alle Hagenaars te delen, start zaterdag de campagne BiebFavoriet. Bekende Hagenaars delen daarbij twee maanden lang hun favoriete biebboeken met de stad. Rapper en tekstschrijver Willie Wartaal van De Jeugd van Tegenwoordig bijt het spits af bij de bibliotheek in Ypenburg. Dit doet hij samen met wethouder Robert van Asten.

De website is van voor tot achter in een fris jasje gestoken. Daarmee is bibliotheekdenhaag.nl makkelijker en overzichtelijker in het gebruik. Zo staan alle e-books in de onlinebibliotheek.

Eind november geeft Willie Wartaal het stokje door aan Sjaak Bral en in februari 2020 vertelt Bobbi Eden over haar favoriete titels. En vanaf 21 september deelt ook wethouder Robert van Asten zijn favoriete biebboeken via de website van de bibliotheek.