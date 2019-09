Gemeente-afdeling milieueducatie viert honderdjarig bestaan met fotowedstrijd

De gemeente organiseert de komende weken een fotowedstrijd voor Haagse jongeren tussen 10 en 16 jaar. De mooiste foto’s worden beloond met mooie prijzen en kans op een plek bij de foto-expositie in het atrium van het stadhuis.

“We zoeken niet alleen mooie foto’s maar we zijn ook benieuwd wat deze jongeren vinden van de Haagse natuur”, zegt Rémon Dammers van de Afdeling Natuur & Milieueducatie Gemeente Den Haag op Den Haag FM. “We beoordelen zowel de kwaliteit van de foto als de motivatie eromheen.” De wedstrijd wordt georganiseerd ter ere van het honderdjarig bestaan van de afdeling. “We wilden onze honderdste verjaardag op een bijzondere manier vieren”, zegt Rémon. “Daarnaast zijn we benieuwd wat Haagse jongeren van de natuur in de stad vinden.”

Inschrijven voor de wedstrijd kan nog tot 25 oktober. De 25 mooiste foto’s worden geëxposeerd in het Atrium tijdens een tentoonstelling op 11 november.

Luister hier naar het interview met Rémon Dammers op Den Haag FM.