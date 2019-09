Haags dansgezelschap Dutch Don’t Dance Division wint de Jacques Senf Theaterprijs

Het Haagse dansgezelschap Dutch Don’t Dance Division krijgt eind september de Jacques Senf Theaterprijs 2019. De prijs die in het leven is geroepen door vier Haagse theaters is bedoeld voor een persoon of instelling die zijn nek uitsteekt om het cultureel leven in Den Haag te versterken. Er is een geldbedrag van 12.500 euro mee gemoeid.

De vakjury koos de Dutch Don’t Dance Division als winnaar vanwege hun inzet voor de Nederlandse dans. Zo maken zij met hun projecten dans toegankelijk voor verschillende doelgroepen en slaan ze een brug tussen professionele dansers en amateurs.

Uitgereikt

De Jacques Senf Prijs 2019 wordt op 27 september officieel uitgereikt tijdens een besloten bijeenkomst bij de aftrap van het nieuwe PEPER cabaretfestival in Diligentia.