Haagse CultuurAcademie versterkt jonge professionals in culturele sector

De Haagse CultuurAcademie(HCA) start in oktober met een nieuwe lichting deelnemers. De academie is een programma voor jonge professionals, die al werken in de Haagse cultuursector of juist hun entree in het circuit willen maken.

“De HCA is bedoelt om mensen uit de cultuur sector met elkaar in aanraking te brengen en om verschillende vormen van cultuur te belichten”, vertelt projectleider Lisa Walcott op Den Haag FM. Professionals in de cultuursector zijn niet allemaal uitvoerende artiesten. “Voor bijvoorbeeld een optreden van een band zijn er programmeurs, planners en technici nodig”, legt Lisa uit.

Tijdens de ‘opleiding’ krijgen de deelnemers begeleiding van coaches, gastdocenten, ervaringsdeskundigen en opinieleiders en wordt hun netwerk vergroot. “We willen zoveel mogelijk verschillende culturen samen brengen omdat cultuur ook een weerspiegeling moet zijn van de maatschappij.”

De nieuwe lichting begint vanaf oktober aan de HCA. Aanmelden kan nog tot 1 oktober via de website van de Haagse CultuurAcademie.

Foto: Haagse CultuurAcademie, maart 2019