Overlast door gedumpte spullen bij kringloopwinkels buiten sluitingstijd

Medewerkers van kringloopwinkels in de stad vinden regelmatig achtergelaten spullen voor de deur die daar na sluitingstijd worden geplaatst. “Bij ons gebeurt dat zo’n twee keer per week”, vertelt Joop Rueck van Kringloopwinkel Laakhaven op Den Haag FM.

Het is een probleem wat ook bij andere winkels wordt herkend. “Op zich is het natuurlijk positief dat mensen in de huidige maatschappij hun spullen af willen staan, maar ook wij hebben dit liever niet. Als een bank neer wordt gezet en het gaat regenen dan kan hij direct naar de stort”, aldus een woordvoerder van Kringloop Den Haag.

Het is niet een uniek Haags probleem. Volgens mediapartner Omroep West delen kringloopwinkels in Delft, Oegstgeest en Gouda soortgelijke ervaringen.