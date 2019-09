Lees hier een samengevatte troonrede in eenvoudig Nederlands

Overlast door werkzaamheden Bezuidenhoutseweg – Prins Clauslaan

In het weekend van 27 september wordt op een gedeelte van de Bezuidenhoutseweg en de Prins Clauslaan nieuw asfalt aangebracht. Ook de overkapping over de Utrechtsebaan ter hoogte van de Theresiastraat krijgt nieuw asfalt. Tijdens de werkzaamheden zijn weggedeelten afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.

Op de Bezuidenhoutseweg is het weggedeelte tussen de Prinses Irenestraat en de Prins Clauslaan afgesloten. Op de Prins Clauslaan is het weggedeelte tussen de Bezuidenhoutseweg en de Theresiastraat dicht. De andere rijrichting van de Prins Clauslaan is wel gewoon bereikbaar.

Om de werkzaamheden in deze korte periode te kunnen uitvoeren, wordt op vrijdag 27 september ook ’s avonds en tot uiterlijk 3.00 uur ’s nachts doorgewerkt. Overlast is volgens de gemeente niet te vermijden.