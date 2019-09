Primeur: Straat voor school tijdens haal- en brengtijden afgesloten

Een primeur in de Abeelstraat bij de Christelijke Montessorischool De Abeel. Daar is woensdag een proef met een ‘schoolstraat’ gestart. Dit betekent dat de straat voor de school twee keer per dag tijdens de haal- en brengtijden wordt afgesloten voor auto’s.

Het gaat om een proef om de verkeersveiligheid rondom de school te vergroten. Wie toch met de auto komt, kan iets verder parkeren. Op de Valkenboskade zijn twee tijdelijke kiss & ride plekken gemaakt. Op de stoep zijn twee tijdelijke vakken getekend waar fietsen kunnen staan.

Het idee van een ‘schoolstraat’ is uit Italie komen overwaaien en werd voor het eerst toegepast in 1989, in de Italiaanse stad Bolzano. Daarna volgde België waar Gent de primeur kreeg. Tot en met vrijdag 27 september is de Abeelstraat tijdens haal- en brengtijden afgesloten. Den Haag evalueert na afloop de proef.

Foto: Gemeente Den Haag.