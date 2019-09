PvdA somber over Haagse begroting

De Haagse fractie van de PvdA is somber gestemd over de begroting van de komende vier jaar die donderdag gepresenteerd wordt. Fractieleider Martijn Balster zegt “Er zijn donderwolken in de Haagse lucht zichtbaar” op Den Haag FM.

“De bezuinigingen in de zorg gaan echt veel te ver”, zegt Balster. “Terwijl er wel tien miljoen wordt uitgetrokken om evenementen te organiseren. Dat is leuk en aardig maar dat is alleen goed voor de ondernemers en niet voor de rest van Den Haag.”

Donderdag wordt de begroting officieel gepresenteerd door wethouder Financiën Rachid Guernaoui. Vanaf 10.00 uur staan de Haagse Algemene Politieke Beschouwingen op het programma.