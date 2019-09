PvdA somber over Haagse begroting

Raadsleden met bijzonder talent gezocht voor Schilderswijk United

Tijdens de vierde editie van Schildersijk United worden de lokale, Haagse politici uitgedaagd om tijdens ‘Raad 070 Got Talent’ hun talent te laten zien aan de Schilderswijkers. Het is een initiatief van Stichting BBIS in samenwerking met stichting Jeugdwerk, zij zorgden eerder al voor het lokale Correspondents dinner.

“We gebruiken humor als bindmiddel. En met succes, er wordt nog steeds gesproken over het diner,” vertelde Schilderswijker Itaï Cohn in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De stichting wil politici uitdagen om een andere kant van zichzelf te laten zien.

“Waar ze tijdens de verkiezingen er alles aan doen om bewoners aan zich te binden lijkt die band tussen politici en burgers buiten verkiezingstijd veel minder te zijn,” schrijft de organisatie in haar persbericht. Op Den Haag FM wist Itaï Cohn te vertellen dat er raadsleden van verschillende partijen al positief hebben gereageerd op het plan al kon hij nog niet zeggen welke raadsleden zullen meedoen.

Buurthuis Samson

Politici kunnen tot 15 oktober aangeven mee te willen doen, de voorronde en de uitvoering volgt op 22 november in de theaterzaal van buurthuis Samson. Een jury bestaande uit bewoners van de Schilderswijk zal, samen met het publiek, beslissen wie het beste optreden van de avond heeft gegeven.