Wilfried Kanon na zes jaar weg bij ADO Den Haag

Na zes jaar samenwerken gaan de wegen van ADO Den Haag en Wilfried Kanon scheiden. De 26-jarige verdediger maakt de overstap naar Egypte, waar hij een meerjarig contract ondertekent bij Pyramids FC.

Kanon begon in de zomer van 2013 bij ADO Den Haag. De 34-voudig international van Ivoorkust had niet lang nodig om uit te groeien tot een gewaardeerde speler. Zes jaar later trekt ‘Boem Boem Kanon’ dus de deur van het Cars Jeans Stadion achter zich dicht, na 130 wedstrijden in het geel-groene shirt.

Manager Voetbalzaken Jeffrey van As is zeer positief over Kanon, maar weet dat de tijd voor de verdediger rijp was om een stap te maken. “Wilfried is met zijn power en uitstraling de afgelopen jaren van grote waarde geweest voor onze club. Het is mooi dat wij zo lang hebben kunnen beschikken over een volwaardig international van Ivoorkust.”

Foto: Richard Mulder.