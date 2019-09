5G Field Lab in T-Mobile hoofdkantoor geopend

Het 5G Field Lab is woensdag officieel geopend door wethouder Bruines en CEO van T-Mobile Søren Abildgaard. Met de opening van het lab in het Haagse hoofdkantoor zet de provider een stap in haar ambitie om in 2020 een landelijk dekkend 5G netwerk te realiseren.

Het Field Lab is het eerste van drie 5G- onderzoekslocaties in de stad. Binnenkort volgen ook het Living Lab Scheveningen en een onderzoekslocatie bij The Hague Tech. Den Haag moet in 2020 als eerste stad van Nederland voorzien zijn van een volledig dekkend 5G netwerk.

Met 5G zijn verschillende nieuwe toepassingen mogelijk. 5G kent veel minder vertraging dan 4G. Vorige week maandag was er in de stad een protest tegen 5G. Actiegroep Stop 5G vreest met name dat het 5G-netwerk risico’s met zich meebrengt op het gebied van gezondheid, leefklimaat, infrastructuur en privacy.

Foto: Marcel Vrugtman.