Meer dan één op de tien Hagenaars is gescheiden

Hudson’s Bay nog dit jaar dicht

Meer in

Warenhuis Hudson’s Bay sluit nog voor het einde van dit jaar de deuren. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. Het personeel is inmiddels ingelicht. In de Grote Marktstraat zit het warenhuis in het voormalige pand van warenhuisketen V&D.

Al enkele maanden gonsde het van de geruchten dat de Nederlandse tak van de keten niet goed ging. CNV Vakmensen bevestigde de geruchten eind vorige maand. Nu komt het bedrijf dus zelf met het nieuws naar buiten.

Wethouder Richard de Mos zei vorige maand dat hij baalde van het nieuws.