Meer dan één op de tien Hagenaars is gescheiden

Het aandeel echtscheidingen in Den Haag steeg de afgelopen tien jaar met twee procent, en in Zuid-Holland zelfs met 12,6 procent. Inmiddels is 11,5 procent van de Hagenaars gescheiden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

“Het aantal scheidingen dat toeneemt betekent niet per se dat we slechter zijn geworden in relaties hebben”, vertelt relatietherapeut Michel van ’t Zand op Den Haag FM. “Er moet een reden zijn om te scheiden. Sommige mensen blijven samen voor de kinderen of voor financiële redenen”, legt Michel uit.

Het belangrijkste voor een goed huwelijk en een gezonde relatie is volgens Michel niet ingewikkeld. “Het is een kwestie van geven en nemen. Heb aandacht voor elkaar en zie de ander niet als iets vanzelfsprekends.”