Route Klimaatmars onzeker: “We mogen niet door de binnenstad”

De betogers die op vrijdag 27 september gaan demonstreren voor het klimaat mogen niet langs de Tweede Kamer en het stadhuis. Dat zou burgemeester Pauline Krikke hebben laten weten aan de organisatie. Er zou “een te groot risico van vermenging van demonstranten met winkelend publiek, toeristen en overige omstanders zijn.” De gemeente laat in een reactie aan Den Haag FM weten dat er geen sprake is van een verbod. “Maar, er worden nog wel gesprekken gevoerd tussen de organisatoren en de stad over de route.”

De demonstranten gaan demonstreren op de Koekamp en willen aansluitend een wandeltocht maken. “De tocht die zij zelf in gedachten hebben loopt via enkele straten die in Den Haag zijn aangemerkt als kernwinkelgebied,” aldus een woordvoerster van de burgemeester. De organisatie van de klimaatstaking treedt nu naar buiten en zegt dat er sprake is van een verbod.

“De burgemeester zou de klimaatmars door de stad niet moeten verbieden. Ze zou juist een politiek signaal moeten afgeven door zelf mee te lopen,” aldus woordvoerder Liset Meddens, directeur van Fossielvrij NL. De demonstratie op 27 september is onderdeel van een wereldwijde actieweek die op vrijdag 20 september van start gaat. Het protest in Den Haag wordt georganiseerd door een brede coalitie van jongeren- en milieuorganisaties. Verschillende scholen, leraren, wetenschappers, bedrijven en politieke partijen steunen de demonstratie.

Foto: Den Haag FM / Rogier Heimgartner.