Tweede editie van Masterly The Hague gestart

Werken geïnspireerd op schilderijen uit de Gouden Eeuw. Het is allemaal te zien op het festival Masterly The Hague. Donderdag is het evenement officieel geopend.

Zo heeft de Haagse kunstenaar Karel Bodegom, die gespecialiseerd is in licht en warmte, verschillende werken gemaakt. Waaronder een elektrische radiator. Het kunstwerk is daarmee ook innovatief en kan echt gebruikt worden.

Ook jong opkomend talent is voor Masterly The Hague aan de slag gegaan. Zo kregen studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten de opdracht om een historisch kostuum te ontwerpen, gebaseerd op het Huis Oranje. In totaal zijn er acht kostuums gemaakt.

Het festival duurt nog tot en met zondag 22 september.