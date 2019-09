Verdachte (14) aangehouden in verband met mishandeling Willem de Zwijgerlaan

Een veertienjarige Hagenaar is als verdachte aangehouden door de politie. De aanhouding houdt verband met de dood van een 71-jarige man, afgelopen maandag. De jongen werd woensdagmiddag aangehouden nadat hij zichzelf had gemeld, dat heeft de politie donderdagmiddag bekendgemaakt.

“Het onderzoek naar andere verdachten gaat onverminderd verder,” zegt de politie. Meer informatie kan op dit moment volgens de recherche niet worden gegeven.

De 71-jarige Hagenaar overleed maandag na een mishandeling op de Willem de Zwijgerlaan. Dat bevestigde de politie aan mediapartner Omroep West. De man is in het ziekenhuis overleden.

Bloemen

In het Statenkwartier, op de stoep van de verdwenen Bakkerij Tan, zijn bloemen gelegd door buurtbewoners. “Lieve meneer, dit had u nooit mogen overkomen. Rust in vrede,” is op een bijgeplaatste kaart te lezen.

Foto’s: Pim Markering