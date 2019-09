Den Haag komt met nieuwe strategie voor bedrijfshuisvesting

Den Haag komt met een nieuwe strategie rondom bedrijfshuisvesting. Dat meldt wethouder Richard de Mos. In de strategie staat onder andere beschreven wat waar mag en wat niet. De gemeente zet in op vernieuwing, herontwikkeling en toevoeging van extra meters. Wethouder De Mos. “Hoe meer bedrijfsruimte we hebben, hoe meer we die kunnen vullen. Dat is goed voor de groei van Haagse banen en dus voor de lokale economie. Daarmee zorgen we ook voor minder mensen in de bijstand. Dan rookt de Haagse schoorsteen weer.”

Het bestaande beleid uit 2005 is verouderd. Het geeft volgens de gemeente geen antwoord meer op de wijzigingen in de Haagse economie, de sterk bevolkingsgroei, de daarbij achterblijvende groei in werkgelegenheid en de sterk gegroeide eisen op het gebied van duurzaamheid.

De Mos: “We gaan nu focussen op wat we als eerste gaan doen: gebiedsontwikkelaars aanstellen als contactpersoon vanuit de gemeente, herontwikkelen van de Fruitweg, ZKD en Uitenhagestraat, en ten slotte de samenwerking bevorderen met de besturen van de bedrijventerreinen.”

Foto: Gemeente Den Haag.