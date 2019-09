Haags icoon Kees Jansma te gast in bibliotheek Nieuw Waldeck

Journalist en presentator Kees Jansma is vrijdagavond te gast in bibliotheek Nieuw Waldeck waar hij in gesprek gaat met Fred Zuiderwijk. Het gesprek is onderdeel van de serie ‘Haags icoon’ waarbij een bekende Hagenaar te gast is en bevraagd wordt in de bibliotheek.

Jansma werkte, naast zijn werk als journalist en presentator, jarenlang als perschef bij het Nederlands elftal en onlangs sloot hij als bestuursadviseur aan bij het directieteam van ADO Den Haag. Ook daar zal het gesprek vrijdagavond over gaan weet Agnes Schüller van het Loosduinse cultuuranker.

“Hij heeft een grote staat van dienst, veel meegemaakt en daardoor ook veel te vertellen,” zei Agnes in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Ik verwacht mooie verhalen en zijn rol bij ADO komt zeker ter sprake.” Het gesprek tussen Jansma en Zuiderwijk begint vrijdag om kwart over acht.

Foto Paulblank Wikipedia