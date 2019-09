Muziekgoeroe Leo Blokhuis schrijft debuutroman over Haagse indorockers

Muziekjournalist en presentator Leo Blokhuis presenteert zaterdag zijn nieuwe boek ‘Blauwe Zomer’ in café de Zwarte Ruiter. Het boek beschrijft het verhaal van twee Haagse indorockers en het intreden van rock ’n roll in Nederland. “Het verhaal is op waarheid gebaseerd, maar de karakters zijn fictief”, vertelt Blokhuis op Den Haag FM.

In die geschiedenis is een grote rol weggelegd voor de Indo’s die in de jaren 50 hierheen verhuisden vanuit Indonesië, met als kloppend hart de stad Den Haag. “Het werd de indo’s in Indonesië te heet onder de voeten, maar hier waren ze ook niet per se welkom”, legt Leo uit. “Zij hebben ons over het algemeen geleerd hoe je rock ’n roll moet spelen.”

‘Blauwe Zomer’

Dit is de eerste roman uit de pen van de muziekgoeroe. “Ik ambieer geen carrière als romancier, maar ik hoop wel dat mensen het leuk vinden om te lezen”, aldus Leo. Het boek beschrijft de totstandkoming van twee jonge muzikanten die hun geschiedenis achter zich willen laten. De Nederlandse Johan wil zijn gelovige opvoeding vergeten en zoekt naar meer vrijheid. De in Indonesië geboren en naar Nederland gevluchte Chris zoekt een plekje in de hedendaagse Nederlandse maatschappij. De twee komen samen te spelen in de band De Rocking Blue Boys.

Het boek ligt vanaf vrijdag al in de winkel en wordt zaterdag vanaf 15.00 uur gepresenteerd bij De Zwarte Ruiter, gevolgd door een optreden van The Crazy Rockers. “Er zijn nog twee originele leden van de band die mee zullen spelen, dat wil je niet missen.”

Foto: Wikimedia / Maarten

Luister hier naar het interview met Leo Blokhuis op Den Haag FM.