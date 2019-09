Pat Smith ambassadeur van afvalcampagne: ‘Schoon, doen we toch gewoon?’

Kickbokser Rico Verhoeven opent Stadsspelen en Nationale Sportweek in Den Haag

Op Scheveningen is vrijdagmiddag zanger Pat Smith gepresenteerd als ambassadeur van de gemeentelijke afvalcampagne ‘Schoon, doen we toch gewoon?’. “De wereld mag wel schoner worden, ontdaan van al onze plastic troep,” vertelt Pat in het radioprogramma de Den Haag FM Middagshow op Den Haag FM.

Wethouder Richard de Mos wil met de campagne inwoners van Den Haag bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid om de buurt schoon te houden. Zo zal verkeerd geplaatst grofvuil niet meer direct worden opgehaald, ook zet de wethouders controleurs in om boetes te kunnen uitdelen en denkt hij aan camerabewaking.

“We gaan afvalhufters aanpakken. Wanneer we als gemeente verkeerd geplaatst afval ophalen zien we dat dat het probleem niet oplost, mensen blijven het verkeerd aanbieden”, vertelde De Mos in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De stadsbrede campagne richt zich op verschillende soorten zwerfafval, zoals peuken, kauwgom, zwerfafval op het strand, de Haagse markt en groengebieden. Ook is er aandacht voor langlopendere problemen zoals rattenaantrekkend afval en afval, waaronder grofvuil, dat naast de containers wordt gezet. Bij de de bekendmaking van Smith als ambassadeur is vrijdagmiddag ook een website gelanceerd.

