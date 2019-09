Nog vier jongens melden zich na dood man (71)

Nog een vier verdachten hebben zich vrijdag gemeld bij de politie vanwege de dood van een 71-jarige man. Het gaat om een vier jongens in de leeftijd van 13, 14 en 15 jaar uit Den Haag. Meerdere aanhoudingen niet uitgesloten. Woensdag werd al een 14-jarige jongen aangehouden.

Maandag kwam de Hagenaar te overlijden in het ziekenhuis, nadat de hulpdiensten waren gebeld dat hij onwel was geworden in zijn woning aan de Blois van Treslongstraat. Terwijl de hulpverlening in volle gang was, werd duidelijk dat de man eerder op de middag op de Willem de Zwijgerlaan slachtoffer was geworden van een mishandeling.