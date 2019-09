Parkeerplekken worden miniparken op Park(ing) Day

Den Haag doet dit jaar voor de tweede keer mee aan de Park(ing) Day, een internationaal evenement waarbij voor één dag parkeerplekken worden omgebouwd tot kleine publieke parken.

In Den Haag worden op 20 september 34 parkeerplekken in het centrum omgetoverd tot parkjes. De route loopt langs de Boekhorststraat, Gedempte Burgwal, Paviljoensgracht en niet te vergeten de Bierkaden. Park(ing) Day is in 2005 gestart in de Amerikaanse stad San Fransisco.