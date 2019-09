Plannen Haagse Boekhorststraat te mager: ‘Het is en blijft een sluiproute’

Bewoners en ondernemers van de Haagse Boekhorststraat vinden de plannen die de gemeente heeft met de woon- en winkelstraat niet ver genoeg gaan. Het stadsbestuur wil de straat verfraaien en veiliger maken maar het sluipverkeer wordt volgens omwonenden en winkeliers niet tegengegaan. Ook D66, GroenLinks en de PvdA in de Haagse gemeenteraad willen dat het college het doorgaande verkeer in de straat gaat weren.

Sinds de gemeente de Haagse binnenstad tien jaar geleden afsloot en autoluw maakte, is de Boekhorststraat veranderd in een sluiproute richting de Utrechtsebaan. Door de winkelstraat rijden dagelijks duizenden auto’s.

Om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren, gaat de gemeente de straat opnieuw inrichten. Er worden 24 bomen geplant, er komen verkeersdrempels bij en de straat wordt verbreed zodat fietsers aan beide kanten ruimte krijgen. Ook mogen ondernemers in de zomer een aantal parkeerplaatsen veranderen in terrassen.

Lawaai

‘Het zijn op zich mooie plannen’, vindt Maarten de Zwart van wijkorganisatie Het Oude Centrum. ‘Maar wat ons betreft zijn ze te mager. Door onze straat rijden dagelijks drieduizend auto’s, vrachtwagens en scooters. Dat zorg voor veel lawaai terwijl dit naast een winkelstraat ook gewoon een woonwijk is.’

De Zwart vindt het jammer dat het college het sluipverkeer niet beter tegengaat. De Zwart: ‘Natuurlijk zullen de extra verkeersdrempels een helpen maar niet voldoende. Wij zien liever dat alleen nog bestemmingsverkeer door onze straat rijdt, bijvoorbeeld door rijrichtingen te veranderen zodat het minder aantrekkelijk is om door de Boekhorststraat te rijden.’

Uitstraling

Ook Dave Philipsen van winkeliersvereniging Boekhorststraat is teleurgesteld over de plannen. ‘De gemeente maakt de straat mooier maar doet te weinig aan veiligheid’, vindt hij. ‘In de straat wordt vaak veel te hard gereden en daardoor zijn er regelmatig ongelukken. En als ondernemer wil je graag dat jouw straat bekend staat als een veilige en leefbare plek.’

Philipsen zou het liefst zien dat de Boekhorststraat verandert in een weg voor de fiets, waar de auto te gast is. ‘Dat zou helpen om de veiligheid te verbeteren. Nu wordt alleen de uitstraling van de straat aangepakt. Als de gemeente er toch geld insteekt, pak dan alles gelijk goed aan.’

Mooie plannen

D66-raadslid Marieke van Doorn ondersteunt het pleidooi. ‘De Boekhorststraat is een sluiproute en in de plannen van het college, blijft het een sluiproute’, zegt ze. ‘Net als de bewoners en de ondernemers, zien wij dat graag anders. Wij willen dat het college bekijkt of het mogelijk is om alleen bestemmingsverkeer door de Boekhorststraat te laten rijden, en al het doorgaande verkeer te weren.’ D66, GroenLinks en de PvdA hebben raadsvragen gesteld.

Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt de Boekhorststraat na de plannen wel degelijk groener, veiliger en ondernemersvriendelijker. ‘Het zijn mooie plannen, voor een mooie straat die we nog mooier gaan maken’, zegt hij. Hij benadrukt dat er samen met bewoners en ondernemers aan de plannen wordt gewerkt.

Foto: Omroep West.