SP start petitie voor behoud najaarskermis

De SP in de Haagse gemeenteraad is een petitie gestart om de najaarskermis op het Malieveld te behouden. In april van dit jaar werd bekend dat de najaarskermis van het Malieveld zal verdwijnen. Het Malieveld zou een te dure locatie zijn voor een evenement dat niet genoeg rendement opbrengt.

De SP zet vraagtekens bij het volledig verdwijnen van de kermis. Daarom start de SP een petitie voor het behoud van de najaarskermis. Via deze manier wil de SP het gemeentebestuur overtuigen dat de najaarskermis moet blijven. “Een stad als de onze verdient het om twee keer per jaar kermis te hebben, in overleg met de exploitanten moet van alles mogelijk zijn.” zegt fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot.

Foto: Omroep West.