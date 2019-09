Spuigasten over vrede en algemene politieke beschouwingen

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de Internationale Dag van de Vrede en de algemene politieke beschouwingen van de Haagse gemeenteraad.

Deze zaterdag gaat de Nationale Vredesweek, de actieweek voor vrede van PAX, van start. Het thema van dit jaar is ‘Vrede verbindt over grenzen’. In Den Haag organiseert War Child het Peace Sessions Festival in strandpaviljoen De Staat. De Carnegie-Stichting Vredespaleis en uitgeverij Orlando presenteren op de Internationale Dag van de Vrede de nieuwe vertaling van Bertha von Suttners meesterwerk Die Waffen nieder! Het boek werd honderd jaar geleden voor het laatst in Nederland uitgegeven en was toen direct uitverkocht. Directeur Erik de Baedts van de Carnegie-Stichting is te gast in Spuigasten, over het belang van het Vredespaleis voor de stad Den Haag en over de verbouwing van het paleis.

Vorige week presenteerde het Haagse college van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks de begroting voor de komende jaren. Vanwege de tekorten op de jeugdzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en door een flink lagere uitkering van het Rijk uit het Gemeentefonds, zijn de financiële problemen voor Den Haag opgelopen. Daarom wil het college de komende jaren 34 miljoen euro besparen op de zorgkosten. En dat was het centrale onderwerp tijdens de algemene politieke beschouwingen van de Haagse gemeenteraad. Hoe kijken de fractievoorzitters Hanneke van der Werf (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie-SGP) terug op dat debat? En welke kansen en uitdagingen zien zij? Van der Werf en Grinwis zijn beiden te gast in Spuigasten.

Bibliotheek aan het Spui

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.