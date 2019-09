STRAATVRAAG: Durven we elkaar nog te corrigeren?

Een 71-jarige man is afgelopen maandag overleden nadat hij werd mishandeld door een groepje jongeren hier op de Willem de Zwijgerlaan in het Statenkwartier. Inmiddels is een 14-jarige verdachte aangehouden. Het gaat om een leerling van het Maris Statenkwartier. De politie is nog op zoek naar de andere verdachten.

Naar verluidt wilde de man het pand van zijn fysiotherapeut verlaten, maar kon hij er niet door omdat er een groepje jongeren in het portiek zat. Toen de man vroeg of hij erlangs mocht kreeg hij meerdere klappen. De man is hierna nog naar huis gestrompeld, maar later overleden. Volgens buurtbewoners wordt de buurt al langer geterroriseerd door een groepje jongeren.

Durven we nog wel iets te zeggen of mensen te corrigeren nu agressie steeds meer aan de orde van de dag lijkt te zijn?